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На трассе Р94 Брест-Домачево насмерть сбили пешехода

20.11.2018 10:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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19.11.2018 около 19:20 часов на автодороге Р94 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Каравелла», двигался по автодороге Р-94 Брестского района, в направлении от г.п. Домачево к г. Бресту.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60773.php

На трассе Р94 Брест-Домачево насмерть сбили пешехода

На 8 километре данной автодороги водитель совершил наезд на 58-летнего жителя г.Бреста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо относительно движения автомобиля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60773.php

На трассе Р94 Брест-Домачево насмерть сбили пешехода

В результате ДТП мужчина-пешеход с травмами был госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Брестская городская больница СМП», где в 01.24 часа скончался. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. Проводится проверка.

Уважаемые водители, помните, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу вы обязаны двигаться с такой скоростью, которая позволит вам остановиться, в случае появления пешеходов на переходе, а пешеходы обязаны помнить, что необходимо убеждаться в безопасности своего перехода и обязательно обозначать себя световозвращателем.

При движении в темное время суток по неосвещенным дорогам водитель видит только ту часть дороги, которая освещена фарами автомобиля. При этом способность глаз к восприятию световых контрастов становится хуже, чем при дневном свете. Особенно трудно заметить на дороге в темноте пешеходов, велосипедистов и гужевой транспорт. Несомненно, что в свете фар водители автомобилей обнаруживают пешехода, имеющего отражатели на одежде, обуви или аксессуарах, со значительно большего расстояния. Так, при движении с ближним светом расстояние обнаружения пешехода на дороге увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров. Прикрепленные на одежду световозвращающие элементы позволяют пешеходу «светиться» в дальнем свете фар на расстоянии до 400 метров.

Чаще всего наезды на пешеходов происходят на участках дороги с двухсторонним движением. В таком случае использование. пешеходы, берегите себя, приобретите световозвращающие элементы и обозначьте себя в темноте!

 
Теги: Брест
 
 
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19.11.2018 около 19:20 часов на автодороге Р94 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем...
 
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