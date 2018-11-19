|
На трассе Р94 Брест-Домачево насмерть сбили пешехода
20.11.2018 10:58 — Разное | Виртуальный Брест
19.11.2018 около 19:20 часов на автодороге Р94 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Каравелла», двигался по автодороге Р-94 Брестского района, в направлении от г.п.
На 8 километре данной автодороги водитель совершил наезд на 58-летнего жителя г.Бреста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо относительно движения автомобиля.
В результате ДТП мужчина-пешеход с травмами был госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Брестская городская больница СМП», где в 01.24 часа скончался. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. Проводится проверка.
При движении в темное время суток по неосвещенным дорогам водитель видит только ту часть дороги, которая освещена фарами автомобиля. При этом способность глаз к восприятию световых контрастов становится хуже, чем при дневном свете. Особенно трудно заметить на дороге в темноте пешеходов, велосипедистов и гужевой транспорт. Несомненно, что в свете фар водители автомобилей обнаруживают пешехода, имеющего отражатели на одежде, обуви или аксессуарах, со значительно большего расстояния. Так, при движении с ближним светом расстояние обнаружения пешехода на дороге увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров. Прикрепленные на одежду световозвращающие элементы позволяют пешеходу «светиться» в дальнем свете фар на расстоянии до 400 метров.
Чаще всего наезды на пешеходов происходят на участках дороги с двухсторонним движением. В таком случае использование. пешеходы, берегите себя, приобретите световозвращающие элементы и обозначьте себя в темноте!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19.11.2018 около 19:20 часов на автодороге Р94 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)