Ночью в Бресте при пожаре погибла хозяйка квартиры на ул. Московской

20.11.2018 года в 04-12 по ул. Московская произошел пожар на втором этаже, 5-ти этажного, панельного, жилого дома (состоит на балансе ЖЭС №7 КУП ЖРЭУ г. Бреста), в квартире, принадлежавшей гр-ке 1969 г.р., неработавшей.



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В 04-20 в помещении кухни, размерами 2х3 м, на полу обнаружен обгоревший труп хозяйки квартиры.

В результате пожара огнем уничтожена одежда на погибшей, (подгорела пища в сковороде на включенной газовой плите).

Причина пожара устанавливается.