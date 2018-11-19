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Ночью в Бресте при пожаре погибла хозяйка квартиры на ул. Московской
20.11.2018 10:58 — Разное | Виртуальный Брест
20.11.2018 года в 04-12 по ул. Московская произошел
В 04-20 в помещении кухни, размерами 2х3 м, на полу обнаружен обгоревший труп хозяйки квартиры.
В результате пожара огнем уничтожена одежда на погибшей, (подгорела пища в сковороде на включенной газовой плите).
Причина пожара устанавливается.
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20.11.2018 года в 04-12 по ул. Московская произошел пожар на втором этаже, 5-ти этажного, панельного, жилого дома (состоит на балансе ЖЭС №7 КУП ЖРЭУ г. Бреста), в квартире,...
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