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Рогозин рассказал о жизни своей таксы, которую "топили" в 2017 году
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что с таксой Николасом, на которой при нем в 2017 году испытывали систему жидкостного дыхания и которую он позднее забрал себе, все хорошо, ее регулярно кормят и она не думает ни о чем плохом.
«Собака жива, дай бог всем так жить, как Николас живет. Кормят регулярно, ни о чем не думает плохом, все хорошо. По линии Фонда перспективных исследований все эксперименты с лабораторными животными закончились хорошо, я проверял сам», — сказал Рогозин на пресс-конференции.
При этом он принес извинения, что кадры с собакой, которую «топили», попали в объектив телекамеры и стали предметом бурного обсуждения в СМИ и соцсетях.
«Профессионалы к этому привыкают, они постоянно работают с лабораторными животными, просто это показывать не надо. Я приношу извинения, что эти кадры попали и стали предметом обсуждения», — сказал глава Роскосмоса.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин, будучи вице-премьером,
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Все хорошо, ее регулярно кормят и она не думает ни о чем плохом.
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