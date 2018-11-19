Житель Саратова и витебчанка планировали убийство ее сожителя

Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины и 30-летней женщины.

По предварительной информации, в начале мая 2018 года белоруска через переписку в интернете подговорила жителя Саратова приехать к ней в Витебск и убить ее сожителя. Она отправила киллеру деньги, и тот приехал в Беларусь. «Заказчица» рассказала потенциальному убийце подробности ее перемещения вместе с сожителем, а также указала место, где мужчина должен был поджидать пару и убить белоруса.

Все произошло в ночь на 5 мая. Но совершить преступление помешало то, что россиянин не узнал свою жертву.

На следующий день попытка повторилась. Когда гражданский муж уснул, витеблянка отправила киллеру SMS. Через некоторое время он, воспользовавшись ключами, преданными ему ранее женщиной, зашел в подъезд дома, дверь в квартиру она открыла сама. Далее он зашел в комнату и попытался нанести удары ножом, но мужчина проснулся и задержал россиянина до прибытия милиции, пишет БЕЛТА .

Подозреваемые девушка и мужчина находятся под стражей. Документы по делу переданы в суд.