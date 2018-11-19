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Выставка картин волковысского художника Влада Шевоа
20.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
22 ноября в читальном зале волковысской районной библиотеки по ул. Первомайская, 7, состоится открытие новой выставки картин волковысского художника Влада Шевоа «Портретная живопись»
Начало в 17.30.
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22 ноября в читальном зале волковысской районной библиотеки по ул. Первомайская, 7, состоится открытие новой выставки картин...
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