ГПК предупреждает о возможных очередях на границе с Украиной

Государственный пограничный комитет Беларуси предупреждает, что 19-20 ноября на территории Украины возможны сложности движения транспорта на автомобильной дороге Чернигов — Новые Яриловичи (М-01).

В Украине проходят акции протеста против растаможки: владельцы подержанных машин с иностранными номерами планируют перекрыть движение в разных городах, а также на автотрассах. В связи с этим Госпогранкомитет Беларуси предупреждает о возможных заторах и на белорусско-украинской границе.

«В связи с этим возможно формирование очередей автотранспорта перед белорусским пунктом пропуска «Новая Гута» при выезде из страны, при въезде в Беларусь – перед украинским пунктом пропуска «Новые Яриловичи». Для комфортного пересечения границы в указанное время Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения», – отметили в ведомстве.

Согласно последним данным с сайта ГПК, небольшая очередь на въезд в Украину сформировалась в пункте пропука Мокраны (более десяти легковых авто).