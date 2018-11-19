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Instagram будет отменять накрученные лайки
Социальная сеть Instagram будет удалять лайки, подписки и комментарии, оставленные через сторонние приложения, передает
«Недавно мы увидели аккаунты, использующие сторонние приложения, чтобы искусственно увеличить их аудиторию», — рассказали в Instagram.
Пользователи, чьи аккаунты соцсеть заподозрит в накрутке лайков, получат уведомление о действиях, которые Instagram удалил. Кроме того, им предложат сменить пароль, поскольку сторонние приложения для накрутки зачастую требуют логин и пароль от аккаунта.
Как отмечает TechCrunch, Instagram и раньше удалял фейковые страницы, но это первый раз, когда компания обсудила проблему публично. Кроме того, об удалении накрученных лайков соцсеть предупредила на фоне того, как Facebook, купивший ее в 2012 году, удалил десятки страниц, предположительно связанных с «Агентством интернет-исследований».
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Социальная сеть будет удалять лайки, подписки и комментарии, оставленные через сторонние приложения.
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