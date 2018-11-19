3 марта в Минске пройдет женский саммит "Ты можешь!". Он соберет около 600 женщин и, как ожидают организаторы, станет новым шагом на пути развития женского движения в Беларуси.

Задача, которую ставят перед собой организаторы - перевернуть сознание девушек, дать им реальные инструменты для реализации карьеры или старта в бизнесе, вдохновить на поиск новых горизонтов развития.

Формат саммита, заверяют авторы проекта, существенно отличается от формата женских мероприятий, которые до этого проходили в Беларуси. Спикеры – известные бизнес-леди не будут делиться историями успеха: о них можно прочитать в СМИ и в интернете. На саммите успешные женщины откровенно расскажут об уроках жизни, своих провалах и поделятся тем, как они смогли их преодолеть.

Организаторы обещают погрузить участниц в настоящий перфоманс сомнений и страхов, которые часто мешают женщинам двигаться вперед, и показать возможности выхода из любой ситуации. Между выступлениями спикеров участницы будут выполнять эффективные задания, которые помогут научиться ставить цели и искать пути их достижения. В зонах для нетворкинга можно будет найти единомышленниц, договориться о встрече после саммита или о партнерстве в бизнесе и карьере.

"Не успех будет мотиватором. Наша задача не подарить волшебную пилюлю, а заставить сердце каждой женщины биться чаще и услышать голос, который говорит: "Она смогла и - ты можешь!". Для нас очень важно и то, чтобы при построении карьеры или своего дела в первую очередь каждая женщина внутри ощущала гармонию и чувствовала, что она не одна, что вокруг такие же женщины, которые смогли, преодолели страхи и начали движение вперед", - подчеркивают организаторы.

Женскому саммиту будут предшествовать встречи в областных центрах нашей республики, которые пройдут в январе и феврале. Зачастую в регионах женщины имеют меньшие финансовые возможности для ведения своего бизнеса, чем в столице. Встречи "Ты можешь" помогут понять, как начать свой бизнес с наименьшими финансовыми вложениями. После саммита планируется провести серию бранчей с экспертами по построению бизнеса и карьеры для женщин.

За новостями мероприятия можно следить на официальном сайте womansummit.by или на странице в инстаграм @womansummit .by.

Мероприятие проводится Высшей женской школой Светланы Зере при поддержке "Белинвестбанка".