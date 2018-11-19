|
В Минске Citroen съехал в котлован и опрокинулся
Новости Беларуси. В Минске легковушка влетела в котлован.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером девятнадцатого ноября. За рулем автомобиля Citroen находился 30-летний водитель.
Он ехал по проезду улицы Ольшевского со стороны улицы Бирюзова в направлении переулка Ольшевского. На этом участке проводятся ремонтные работы – они были обозначены дорожными знаками.
Водитель не оценил дорожную обстановку, съехал в котлован, где транспортное средство опрокинулось.
Водитель был пристегнут. Он не пострадал.
По факту аварии проводится проверка.
Новости по теме
‡агрузка...
«Поднимает мою самооценку, настроение». Театр тишины появился в Гомеле
В Беларуси выбирают туристический бренд: где можно проголосовать
III Экспортный форум «Беларусь мясная» стартует 20 ноября в Минске
Минчанин Даниэль Ястремский выступит под 8-м номером на детском «Евровидении»
Биньямин Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля
Тысячи мигрантов замерзают на границе ЕС
График приёма граждан руководством Администрации Президента Республики Беларусь
От совместной торговли до выхода на рынки третьих стран: о чем договорились президенты Беларуси и Азербайджана?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске легковушка влетела в котлован. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером девятнадцатого ноября. За рулем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)