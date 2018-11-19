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В Минске Citroen съехал в котлован и опрокинулся

20.11.2018 11:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске легковушка влетела в котлован.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером девятнадцатого ноября. За рулем автомобиля Citroen находился 30-летний водитель. 

Он ехал по проезду улицы Ольшевского со стороны улицы Бирюзова в направлении переулка Ольшевского. На этом участке проводятся ремонтные работы – они были обозначены дорожными знаками.

В Минске Citroen съехал в котлован и опрокинулся
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель не оценил дорожную обстановку, съехал в котлован, где транспортное средство опрокинулось.

Водитель был пристегнут. Он не пострадал.

По факту аварии проводится проверка.

В октябре в Минске женщина-водитель отвлеклась на плач ребенка и попала в ДТП  (читать далее). 
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске легковушка влетела в котлован. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером девятнадцатого ноября. За рулем...
 
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