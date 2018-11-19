В Минске Citroen съехал в котлован и опрокинулся

Новости Беларуси. В Минске легковушка влетела в котлован.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером девятнадцатого ноября. За рулем автомобиля Citroen находился 30-летний водитель.

Он ехал по проезду улицы Ольшевского со стороны улицы Бирюзова в направлении переулка Ольшевского. На этом участке проводятся ремонтные работы – они были обозначены дорожными знаками.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель не оценил дорожную обстановку, съехал в котлован, где транспортное средство опрокинулось.

Водитель был пристегнут. Он не пострадал.

По факту аварии проводится проверка.