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Стая волков перебежала из Литвы в Беларусь: видеофакт

20.11.2018 10:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Группа волков-перебежчиков из Литвы пересекла границу и скрылась в белорусских лесах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент миграции попал на видео.

Стая волков перебежала из Литвы в Беларусь: видеофакт

На кадрах видно, как пять диких зверей осторожно преодолевают небольшой ров по одному. Всё это произошло в Швенченском районе. Для хищников понятия государственной границы не существует. Волки могут преодолевать по 30 километров в день в поисках пропитания либо выбирая среду обитания, где нет конкурентов-сородичей.
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Стая волков перебежала из Литвы в Беларусь: видеофакт

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Группа волков-перебежчиков из Литвы пересекла границу и скрылась в белорусских лесах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент...
 
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