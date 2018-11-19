﻿ Чай с мятой и клюквой от простуды: простой рецепт. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чай с мятой и клюквой от простуды: простой рецепт

20.11.2018 10:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим чай. Для него нам понадобится: черный чай, мята, клюква и мед.   

Как приготовить чай с мятой и клюквой? Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

Готовим простую запеканку с баклажанами. Пошаговый рецепт   
Новости по теме

Готовим простую запеканку с баклажанами. Пошаговый рецепт

Готовим рисовые бомбочки с чесночным соусом и грецким орехом. Пошаговый рецепт

Луковые бутерброды: простой рецепт

Готовим свекольный салат с необычной заправкой. Пошаговый рецепт

Кисель из вишни: простой рецепт

Эти пирожки из манки полюбят даже дети. Пошаговый рецепт

Готовим классический салат «Цезарь» по рецепту Цезаря Кардини. Пошаговый рецепт

Десерт с творогом и сгущенкой: простой рецепт
‡агрузка...
Новости 24 часа

«Поднимает мою самооценку, настроение». Театр тишины появился в Гомеле

В Беларуси выбирают туристический бренд: где можно проголосовать

III Экспортный форум «Беларусь мясная» стартует 20 ноября в Минске

Минчанин Даниэль Ястремский выступит под 8-м номером на детском «Евровидении»

Биньямин Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля

Тысячи мигрантов замерзают на границе ЕС

График приёма граждан руководством Администрации Президента Республики Беларусь

От совместной торговли до выхода на рынки третьих стран: о чем договорились президенты Беларуси и Азербайджана?

Все новости
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:Приготовим чай. Для него нам понадобится: черный чай, мята, клюква и мед.    Как приготовить чай с мятой и клюквой? Узнаете, посмотрев...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женский саммит "Ты можешь!" пройдет в Минске 3 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика