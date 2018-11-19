На судебном процессе по делу о нападении на немецкую футбольную команду «Боруссия» прокурор потребовал пожизненного лишения свободы для обвиняемого Сергея В. за покушение на убийство 28 человек.



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Утверждения подсудимого, что он хотел лишь вызвать страх, но не убить или ранить кого-либо, старший прокурор Карстен Домберт (Carsten Dombert) в своем выступлении в суде присяжных в Дортмунде в понедельник, 19 ноября, назвал «достойными лишь презрения».

Слова Сергея В., что он изготовил и расположил бомбы таким образом, чтобы не причинить существенного ущерба, Домберт назвал «сущим вздором». Он напомнил, что несколько судебных экспертов пришли к выводу: управлять взрывом этих взрывных устройств было попросту невозможно, так как осколки от них разлетаются во все стороны.

Мотивом преступления сторона обвинения считает корысть.

— Целью обвиняемого было причинить как можно больший ущерб. Дортмундскую «Боруссию» как предприятие предполагалось лишить средств производства, то есть игроков, — настаивает Карстен Домберт. К ходатайству прокурора присоединились представители футбольной команды и полицейского, пострадавшего при нападении.

Сторона защиты выступит на процессе в четверг, 22 ноября. Ожидается, что суд огласит приговор 27 ноября.

Уроженец России Сергей В. обвиняется в покушении на убийство 28 человек из корыстных соображений, незаконном приобретении взрывчатки, а также в приведении в действие взрывных устройств.

Взрывы у автобуса дортмундской «Боруссии» произошли 11 апреля 2017 года . 28-летний гражданин России и Германии Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней. Его вычислили из-за приобретения нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции дортмундского футбольного клуба. По оценке DW, при разных вариантах падения курса ценных бумаг, он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.