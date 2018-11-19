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Кельтский фолк и ирландские танцы: билеты на новое шоу Lord of the dance уже в продаже

20.11.2018 11:08 — Разное | Tut.by  
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У минчан появилась возможность прикоснуться к тысячелетней культуре кельтского народа: 23 ноября 2019 года на сцене Дворца Республики пройдет танцевальное шоу из Ирландии Lord of the dance. Билеты поступили в продажу сегодня.


Фото предоставлено организаторами

«Рабочий инструмент» танцора

История одного из самых успешных шоу началась в 1996 году с танцора Майкла Флэтли. В свои 16 он стал победителем Ирландского национального конкурса танца и вскоре начал гастролировать с группой Chieftains. Он привнес много нового в привычный ирландский танец: сделал его более страстным и живым и, несмотря на скептицизм привыкших к классике критиков, именно своей смелостью завоевал любовь публики. Позже Майкл Флэтли становится участником шоу Riverdance, но из-за разногласий с менеджментом сотрудничает с ними недолго и вскоре создает собственное шоу. Так появился ставший легендарным проект Lord of the dance.

Стремление к совершенству сделало Флэтли дважды рекордсменом Книги рекордов Гиннесса — самым быстрым танцором чечетки в мире. В 1989 году он отбивал 28 ударов в секунду, а в 1998 — уже 35 ударов! Ноги — главный «рабочий инструмент» танцора. Они застрахованы на 40 миллионов долларов. Его талант оценили и создатели сериала «Друзья»: один из персонажей ситкома Чендлер Бинг шутит, что боится ног Майкла Флэтли, которые будто живут отдельной жизнью.

Сыграть одну и ту же роль 390 раз за 2 года

Шоу Lord of the Dance за все годы гастролей посмотрело около 10 000 000 человек. Само шоу — это не только зажигательная музыка и завораживающие костюмы, но и более 40 первоклассных танцоров. Выступление нельзя представить без мощного визуального сопровождения.

На счету Lord of the Dance множество ярких достижений: от солд-аута 21 шоу подряд на Уэмбли-Арене в Лондоне до непрерывных аншлагов в Лас-Вегасе на протяжении пяти лет. Поражает и работоспособность главного лица шоу — кто еще кроме Майкла Флэтли способен сыграть роль Повелителя танца 390 раз за 2 года. Кстати, коллектив выступал на церемонии «Оскар», продал почти 10 миллионов копий видео своих выступлений и даже снял свой собственный 3D-фильм.


Фото предоставлено организаторами

«Опасные игры»

В основе нового шоу Lord of the dance — история борьбы добра и зла: Повелитель танца против Лорда Дон Дорха. Композитором шоу стал Джерард Фэй, который много лет пишет музыку в разных жанрах, в том числе и фолк. Часть его произведений входит в основу репертуара Бостонского Поп Оркестра (Массачусетс, США). Программу тепло принимают во всем мире, и теперь Повелитель танца привезет «Опасные игры» и в Беларусь.

Когда: 23 ноября 2019 года, 20.00.

Где: .

Сколько: от 68 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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17 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Види», который пройдет 29 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 23 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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У минчан появилась возможность прикоснуться к тысячелетней культуре кельтского народа: 23 ноября 2019 года на сцене Дворца Республики пройдет танцевальное шоу из...
 
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