Беларусь и Армения договорились о дальнейших поставках оружия

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Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области поставок оружия и техники ПВО подписали накануне Минобороны Азербайджана и Государственный военно-промышленный комитет Беларуси.

«Мы очень довольны этим сотрудничеством, - заявил азербайджанский лидер по итогам встречи с Александром Лукашенко. - И качество продукции самое высокое, и эффективность. Поэтому неслучайно, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет уже хорошую историю, достаточно большие объемы и хорошую тенденцию к расширению. И неслучайно, что сегодня среди документов был подписан Меморандум, который в самое короткое время будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси».

Азербайджан заинтересован в приобретении белорусских «Полонезов». О своей обеспокоенности этим фактом уже неоднократно заявляла Армения, конфликтующая с Азербайджаном. При этом Азербайджан, в отличие от Армении и Беларуси, не является участником ОДКБ. Поскольку члены ОДКБ обязаны защищать союзников при агрессии третьей стороны, возмущение Армении фактом продажи оружия потенциальному противнику становится очевидным.

Этот щекотливый вопрос в отношениях двух стран недавно обсуждался на самом высоком уровне - во время визита в Минск президента Армении. Правда, сообщить подробности разговора с Лукашенко Армен Саркисян отказался, напоминает TUT.BY .

Со своей стороны, лидер Азербайджана высказывал недоумение претензиями к Беларуси. На встрече с белорусским послом он напомнил, что поставки оружия Азербайджану осуществляют несколько стран, в том числе Россия, Турция, Израиль, Пакистан, европейские страны. «Поэтому удивительно, что претензии предъявляются исключительно Беларуси», — заявил Алиев.

Напомним, что на недавней встрече с главой ВПК Александр Лукашенко поставил задачу удвоить доходы от продажи оружия за рубеж.