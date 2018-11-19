Хвала и почёт хлеборобам!

Земным поклоном работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, которые 18 ноября отмечали свой профессиональный праздник, стал районный праздник «Хвала и почет вам, хлеборобы!», которое накануне, 17 ноября, широко, сердечно было отмечено в Городокском ГДК.

Несколько последних лет именно праздник аграриев отмечается на Городокщине особенно масштабно: более тысячи работающих на городокской земли заняты работой непосредственно на сельхозпредприятиях. Им посвящались добрые слова и песни.





- День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК объединяет всех, кто живет и работает на земле, в животноводстве и на перерабатывающих предприятиях, — обратился к присутствующим председатель райисполкома Петр Коробач. — Эти люди — пример трудолюбия, верности и преданности своему делу. Результаты их работы всегда на глазах, и их всегда ценят жители нашего района.

Под уборку урожая в этом году площади, засеянные зерновыми и зернобобовыми культурами, составляли более 10,9 тыс. га, рапса — 1,8 тыс. га. Работники АПК получили 22 тыс. 796 т зерна. Общий намолот рапса составил 2 тыс. 300 т. Задания по сдаче зерна для государственных нужд районом выполнена в полном объеме. Наилучших результатов в уборочной компании достигла СХУП «Северный» (на снимке его директора Сергея Титова поздравляет Петр Коробач). Валовой сбор зерна на предприятии составил 7 тыс. 811 т при средней урожайности 27,3 ц / га.







По итогам областных соревнований за достижение лучших результатов по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, рапса, заготовке травяных кормов на областном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2018″, за первое место среди сельхозорганизаций по производству зернобобовых культур награждена ОАО «Птицефабрика Городок», второе место среди сельских хозяйств, вошедших в интеграционные структуры, по уборке рапса заняло СХУП «Северный».

За 10 месяцев текущего года в районе надоено 27 тыс. тонн молока, или 111,5% к аналогичному уровню прошлого года. Надой на корову составил 4 тыс. 566 кг. В филиале «Вировлянский» надой на корову составил 6 тыс. 546 кг.

За текущий период произведено продукции выращивания скота и птицы 6,6 тыс. т. Среднесуточные привесы КРС составили 489 г, свиней — 454 г. Наилучшие показатели по среднесуточных привес получен в «Северном», 605 г.

Для общественного стада на зимовку заготовлено 25,8 ц / га кормоединиц ​​на одну условную голову. В этом году как альтернатива закладке сенажа в траншеи использовалась новая технология — заготовка сенажа в полимерную стрейч-пленку.

В 2018 году за счет средств областного бюджета и за счет собственных средств сельхозпредприятий приобретено 63 единицы современной техники, из них — четыре зерноуборочные и один кормозаготовительный комбайн, 19 тракторов, из которых шесть — энергнасыщенные и др.

После церемонии награждения передовиков (их список опубликован в № 88 газеты «Городокский вестник» за 16 ноября) для каждого из них, а также ветеранов сельского хозяйства, представителей молодого поколения, трудовых коллективов, которые шефствуют над сельхозпредприятиями, сельских жителей и членов их семей был проведён специальный концерт.







На почетном месте, авансцене, по традиции разместили ароматный городокский каравай (на снимке). Первые ряды были отданы ветеранам сельхозпроизводства, для которых праздник стал отличным поводом для встреч, разговоров, воспоминаний. В числе почетных гостей на мероприятии присутствовали депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Мирош и президент концерна «Детскосельский» Юрий Брагинец. По традиции он пригласил на сцену лучших представителей филиала «Вировлянский» для их вознаграждения.

Сердечные слова прозвучали из уст председателя райорганизации профсоюза работников АПК Татьяны Гругановой в адрес сельчан. Она вручила Почетную грамоту областной организации профсоюза работников АПК директору СХУП «Северный» Сергею Титову, Почетные грамоты райорганизации — директору КУСХП имени Свердлова Владимиру Пупышеву, директору филиала «Вировлянский» Вадиму Толкачу, заместителю гендиректора ОАО «Витебский мясокомбинат», управляющему организацией в ОАО «Птицефабрика Городок» Александру Колодичу.

В этом году, радуя аграриев, городокские самодеятельные артисты превзошли сами себя. Вниманию зрительного зала они предложили настоящий мюзикл по народным мотивам, воплотив на сцене разноцветную, шутливую городокскую ярмарку.





На нем нашлось место коробейникам и цыганам, торговцам и искателям личного счастья, танцорам и гармонистам. Динамичное действие вызвало восторг и заслуженные выкрики потрясенных зрителей: «Браво! Бис! ». Видео с концерта можно найти на нашем сайте www.garadvest.by

Светлана Яковлева.













































































