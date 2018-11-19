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В Минтруда рассказали, сколько у белорусов в 2019 году будет рабочих, выходных и праздничных дней

20.11.2018 11:26 — Разное | Tut.by  
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В 2019 году белорусы будут трудиться 252 дня (в этом — 253) при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 113 дней — столько будет выходных и праздничных (в этом — 112 дней). Те же, у кого «шестидневка», на работе проведут 304 дня (в этом — 305 дней), а отдыхать будут 61 день (в этом — 60 дней), отметили в Минтруда. В ведомстве обнародовали производственный календарь на 2019 год.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Из 113 выходных дней при пятидневной рабочей неделе в 2019 году 104 дней придется на субботу и воскресенье, а еще 9 дней — на праздники.

В 2019 году нерабочими праздничными днями будут:

1 января — Новый год;
7 января — Рождество Христово (православное Рождество);
8 марта — День женщин;

1 мая — Праздник труда;
7 мая — Радуница (по календарю православной конфессии);
9 мая — День Победы;
3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День
Республики);
7 ноября — День Октябрьской революции;
25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

На 2019 год расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели (40 часов) с выходными днями в субботу и воскресенье составляет 2008 часов, а при 35 часах — 1756.

При этом расчетная норма рабочего времени для шестидневной рабочей недели (40 часов) с выходным днем в воскресенье на следующий год составляет 2016 часов, при 35 часах — 1764.

Совмин еще не принял решение о переносе рабочих дней в 2019 году. Но перенесенные рабочие дни все равно нужно будет отработать, то есть на общее количество рабочих дней в году это не повлияет.

Ранее министр экономики Дмитрий Крутой заявил, что правительство рассмотрит возможность объявления «выходной» недели с 6 по 12 мая в 2019 году. В мае 2019 года на одну неделю выпадает несколько выходных дней: 7 мая, во вторник, — Радуница, традиционно понедельник в этом случае объявляется выходным днем с отработкой в какую-либо субботу. А 9 мая, в четверг, — день Победы, поэтому пятницу, вероятнее всего, также объявят выходным днем — также с переносом отработки на другой день. Таким образом, на среду, 8 мая, приходится один рабочий день.

Дмитрий Крутой считает, что, с экономической точки зрения, работать лишь один день в неделю большого смысла не имеет. Поэтому правительство рассмотрит возможность объявления «выходной» недели с 6 по 12 мая.

Ранее в Минтруда поясняли, что за каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, начисленной за указанное время, производится доплата: работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных
расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (окладов). Если работа в государственные праздники и праздничные дни выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, работнику, по его желанию, помимо доплаты может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха.

«Обязательным условием для привлечения работника к работе в выходной день является наличие приказа (распоряжения) нанимателя, в котором оговариваются все условия привлечения его к работе в выходной день», — отмечали в ведомстве.

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