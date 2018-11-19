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За сколько можно купить елку в Минске к Новому году?
Елочные базары будут работать по 31 декабря.
Об этом сообщил Андрей Улезло, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, передает агентство
По его словам, за последние годы вырос спрос на искусственные новогодние деревца, это связано с усилившимися тенденциями защиты природы и заботы об экологии.
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В столице елочные базары откроются 22 декабря.
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