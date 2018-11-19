За сколько можно купить елку в Минске к Новому году?



фото: pixabay.com

Елочные базары будут работать по 31 декабря.

Об этом сообщил Андрей Улезло, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, передает агентство «Минск-Новости» .

По его словам, за последние годы вырос спрос на искусственные новогодние деревца, это связано с усилившимися тенденциями защиты природы и заботы об экологии.