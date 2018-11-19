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Помогите беларусам выбрать туристический бренд страны
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Национальное агентство по туризму открыло
Каждая команда, предложившая свою концепцию, подготовила презентацию с обоснованием и описанием проекта. Например, к концепции №3, которая сейчас уверенно лидирует в голосовании, авторы пишут: «Мы будем позиционировать Беларусь как страну, населенную аристократичными интеллектуалами, которые в то же время являются простыми и открытыми к общению людьми, сумевшими сохранить древние традиции славян и девственную красоту богатой и разнообразной белорусской природы».
А у проекта №7, направленного на отображение Беларуси как страны с красивой природой, концепция обоснована так: «Природный характер Беларуси − это прекрасная символическая база для продвижения национальных достопримечательностей. Построенная на его базе айдентика переносит умиротворяющий и вдохновляющий образ на все отрасли, позволяя объединить различные потенциальные направления развития туризма единым смысловым образом. И слово «лес» − «forest» − становится идеей «Belarus for rest»: Беларусь − это место для отдыха».
А какой из вариантов нравится вам?
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