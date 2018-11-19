Помогите беларусам выбрать туристический бренд страны

Национальное агентство по туризму открыло голосование за лучшую концепцию туристического бренда Беларуси. До 16 декабря беларусы могут зайти и проголосовать за один из 17 вариантов.

Каждая команда, предложившая свою концепцию, подготовила презентацию с обоснованием и описанием проекта. Например, к концепции №3, которая сейчас уверенно лидирует в голосовании, авторы пишут: «Мы будем позиционировать Беларусь как страну, населенную аристократичными интеллектуалами, которые в то же время являются простыми и открытыми к общению людьми, сумевшими сохранить древние традиции славян и девственную красоту богатой и разнообразной белорусской природы».

А у проекта №7, направленного на отображение Беларуси как страны с красивой природой, концепция обоснована так: «Природный характер Беларуси − это прекрасная символическая база для продвижения национальных достопримечательностей. Построенная на его базе айдентика переносит умиротворяющий и вдохновляющий образ на все отрасли, позволяя объединить различные потенциальные направления развития туризма единым смысловым образом. И слово «лес» − «forest» − становится идеей «Belarus for rest»: Беларусь − это место для отдыха».

А какой из вариантов нравится вам?