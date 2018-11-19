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Тротуар в Бобруйске "отремонтировали" при помощи... пня
Фото необычного «ремонта» просевшего тротуара возле одного из подъездов дома по ул. Лынькова публикует
В ЖЭУ № 8 пояснили, что полноценный ремонт тротуара будет сделан 19.11-20.11, и добавили, что из-за высокой загруженности (связанной с началом отопительного периода) не было возможности сделать этого раньше.
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Фото необычного «ремонта» просевшего тротуара возле одного из подъездов дома по ул. Лынькова публикует Вечерний Бобруйск
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