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Трамвай сошел с рельсов в Минске
Трамвай 3-го маршрута сошел с рельсов в Минске, сообщает "Минсктранс"
Это случилось сегодня около 9 утра в районе площади З.Бядули.
Из-за схода трамвая с рельсов в направлениях на вокзал и Серебрянку движения трамваев на маршрутах № 1, 3, 4, 6, 11 было временно прекращено.
Движение маршрутов № 1, 6, 11 со стороны Зеленого Луга было организовано до ДС "Озеро", № 3 и 4 - со стороны ДС "Озеро" в направлении Зеленого Луга.
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Трамвай 3-го маршрута сошел с рельсов в Минске, сообщает "Минсктранс"
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