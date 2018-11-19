Трамвай сошел с рельсов в Минске

Это случилось сегодня около 9 утра в районе площади З.Бядули.





Из-за схода трамвая с рельсов в направлениях на вокзал и Серебрянку движения трамваев на маршрутах № 1, 3, 4, 6, 11 было временно прекращено.





Движение маршрутов № 1, 6, 11 со стороны Зеленого Луга было организовано до ДС "Озеро", № 3 и 4 - со стороны ДС "Озеро" в направлении Зеленого Луга.



