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В Минске сорвали концерт ко Дню независимости Польши
Польские СМИ сообщают, что Союзу поляков в Беларуси не дали провести праздничный концерт, приуроченный ко Дню независимости Польши.
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Это была уже четвертая попытка провести концерт. Ранее Союзу поляков трижды отказывали в аренде помещений.
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Польские СМИ сообщают, что Союзу поляков в Беларуси не дали провести праздничный концерт, приуроченный ко Дню независимости Польши.
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