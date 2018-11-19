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Почем электромобиль для народа?

20.11.2018 10:50 — Разное | Партизан  
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Беларусь вскоре может начать массовый выпуск отечественного электромобиля. Об этом сообщили в Национальной Академии наук.


Тестовая модель электромобиля, презентованная в августе 2017 г. Фото: government.by

Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил, что, в принципе, это полностью белорусская разработка, включая двигатель и всю начинку, сообщает СТВ. Год назад в Беларуси представили модель на базе китайского автомобиля, напомнил академик. При этом он отметил, что пока что белорусы не освоили штамповку кузова.

Академия наук намерена организовать небольшой выпуск электромобилей. В дальнейшем производство могут наладить предприятия в структуре Минпрома Беларуси.

По словам Владимира Гусакова, электромобиль будет доступным по цене. Его стоимость, возможно, будет в пределах 15-16 тысяч долларов.

Затем белорусы могут наладить и выпуск электромобилей представительского класса.

Напомним, в 2017 году Лукашенко поручил создать модель электромобиля, сравнимую с Tesla.

Примерная модель белорусского электромобиля была представлена в августе прошлого года Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси. Авто было создано на базе серийной машины GeelySC7 белорусской сборки.

 
 
Ссылка на источник 24
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Беларусь вскоре может начать массовый выпуск отечественного электромобиля. Об этом сообщили в Национальной Академии наук.
 
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