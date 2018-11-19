Почем электромобиль для народа?





Тестовая модель электромобиля, презентованная в августе 2017 г. Фото: government.by





Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил, что, в принципе, это полностью белорусская разработка, включая двигатель и всю начинку, сообщает СТВ. Год назад в Беларуси представили модель на базе китайского автомобиля, напомнил академик. При этом он отметил, что пока что белорусы не освоили штамповку кузова.





Академия наук намерена организовать небольшой выпуск электромобилей. В дальнейшем производство могут наладить предприятия в структуре Минпрома Беларуси.





По словам Владимира Гусакова, электромобиль будет доступным по цене. Его стоимость, возможно, будет в пределах 15-16 тысяч долларов.





Затем белорусы могут наладить и выпуск электромобилей представительского класса.





Напомним, в 2017 году Лукашенко поручил создать модель электромобиля, сравнимую с Tesla.





Примерная модель белорусского электромобиля была представлена в августе прошлого года Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси. Авто было создано на базе серийной машины GeelySC7 белорусской сборки.