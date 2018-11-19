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Не зря приезжал: Алиев вернется в Азербайджан с новой партией военной техники

20.11.2018 10:39 — Разное | Партизан  
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Минск и Баку готовят контракт на поставку очередной партии военной техники.


фото: пресс-служба Лукашенко

Соответствующий меморандум был подписан 19 ноября в Минске во время встречи глав Беларуси и Азербайджана, сообщает Azertag.az.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь по развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в области поставок оружия и техники противоздушной обороны» подписали министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко.

Как позже рассказал журналистам Ильхам Алиев, Азербайджан доволен взаимодействием с Беларусью в военной сфере, потому что ее продукция очень качественная и эффективная.

«Поэтому неслучайно, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет уже хорошую историю, достаточно большие объемы и хорошую тенденцию к расширению. И неслучайно, что сегодня среди документов был подписан Меморандум, который в самое короткое время будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси», — заявил Алиев.


 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Баку готовят контракт на поставку очередной партии военной техники.
 
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