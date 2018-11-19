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В Гродно девушке не понравился сервис в баре и она порвала жалобную книгу: возбуждено уголовное дело

20.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Инцидент произошел в одном из заведений Гродно. Там всю ночь отдыхала 30-летняя девушка. В какой-то момент ей не понравилось обслуживание, и она потребовала книгу жалоб и предложений. 
 
Однако вписать туда что-то вразумительное девушка  под воздействием алкоголя не смогла. Поэтому, разозлившись, она вырвала несколько листов. 
 
– Такие необдуманные действия гражданки привели к повреждению документа, а администрация бара не стала закрывать глаза на пьяную выходку, и на место были вызваны сотрудники милиции, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. 
 
По статье «Хищение, уничтожение либо повреждение документов» возбуждено уголовное дело. 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Инцидент произошел в одном из заведений Гродно. Там всю ночь отдыхала 30-летняя девушка. В какой-то момент ей не понравилось обслуживание, и она потребовала книгу...
 
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