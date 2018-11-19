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Все мусорные мини-полигоны в Беларуси закроют через три года

20.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В ближайшие два-три года в Беларуси закроют все мусорные мини-полигоны, заявил в понедельник замминистра природных ресурсов республики, передает телеканал «МИР 24».

По словам Александра Корбута, за последние годы удалось сократить количество свалок с 10 тысяч до одной тысячи. Взамен в Беларуси намерены строить современные полигоны, которые отвечают международным стандартам. Также в стране намерены развивать и другие направления утилизации мусора, в том числе увеличить переработку отходов. 

«Строительство завода по сжиганию мусора в Минске пока не начато. Надеемся, в ближайшее время этот вопрос будет решен. По нашей стратегии развития предполагается, что из 25% мы будем извлекать ВМР (вторичные материальные ресурсы), 60% мы будем сжигать, в том числе производить топливо. И лишь оставшуюся часть в 15% мы будем захоранивать», – уточнил замминистра.

Добавим, в следующем году в стране построят предприятие по уничтожению пестицидов, непригодных к использованию.

Борются со свалками и в Казахстане. Власти республики поставили перед жителями задачу навсегда отказаться от полиэтилена. В стране уже накопились тонны опасного мусора, который нельзя ни закапывать, ни сжигать. Чтобы разгрузить свалки, в Казахстане наладили линию по переработке пластика. Там мусор уже не мусор, а ценное сырье, из которого можно делать различные хозтовары.




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Теги: Минск
 
 
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В стране намерены развивать различные направления утилизации мусора, в том числе расширять переработку отходов.
 
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