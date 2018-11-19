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Визитки – востребованный маркетинговый инструмент

20.11.2018 11:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Визитки – востребованный маркетинговый инструмент
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 В этом направлении набор эффективных инструментов очень широкий, и одним из них является полиграфическая продукция. За счет своего широкого ассортимента и высокого качества в современном исполнении она позволяет грамотно решать самые разнообразные задачи по информированию потенциальных потребителей относительно представляемых на рынке товаров и услуг. Одним из востребованных предложений здесь является визитка, в чьих силах дать короткое, но емкое описание организации, человека или даже отдельно взятого продукта.

Суть визиток

Визитки представляют собой прямоугольные носители информации из очень плотной бумаги того или иного качества. Они содержат краткие сведения относительно рекламируемого продукта, в том числе и контактные данные для связи с компанией или частным лицом для решения деловых вопросов.

Сегодня печать визиток в Минске выполняется на мелованной бумаге плотностью около 350 г/м, а также на дизайнерских основах с металлизированным, перламутровым, бархатистым или каким-либо другим оригинальным покрытием. В качестве дополнительной обработки изделий могут предлагаться следующие варианты:

●       создание тиснения фольгой;

●       скругление углов;

●       формирование дополнительного ламинированного глянцевого или матового покрытия.

Также стоит отметить, что визитки могут быть как одинарными, так и двойными: второй формат позволяет разместить больше важной информации.

Как напечатать визитки?

В деле получения качественной полиграфической продукции на помощь приходят специализированные компании. В их силах не только воплотить любую идею в жизнь в необходимом для заказчика тираже, но и оказать содействие в разработке оптимального по всем параметрам макета. В последнем случае работа идет в полном ориентире на требования клиента относительно самого формата изделия, особенностей его оформления и объема размещаемых сведений. Чтобы сэкономить на дизайнерских услугах, можно воспользоваться стандартными шаблонами, на основании которых легко создать индивидуальный проект. Для данных целей все необходимые инструменты обычно представлены на сайтах исполнителей: необходимо просто скачать типовые решения, поработать с ними с помощью специальных редакторов и отправить готовый макет в полиграфическую компанию.

*на правах рекламы.

 
Теги: Минск
 
 
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