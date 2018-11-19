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В Березинском районе водитель Mitsubishi насмерть сбил велосипедиста и скрылся

20.11.2018 11:42 — Разное | Tut.by  
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В Березинском районе велосипедист погиб под колесами легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Фото: ГАИ Минской области

Происшествие случилось вечером 19 ноября вблизи деревни Белавичи. Водитель Mitsubishi ехал по трассе Р62 и сбил 60-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Из световозвращающих элементов на велосипеде имелись только катафоты на педалях.

Как сообщается на сайте МВД, водитель автомобиля с места происшествия скрылся, но был задержан по месту жительства.

 
 
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Происшествие случилось вечером 19 ноября вблизи деревни Белавичи.
 
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