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В Березинском районе водитель Mitsubishi насмерть сбил велосипедиста и скрылся
В Березинском районе велосипедист погиб под колесами легковушки. Об этом
Происшествие случилось вечером 19 ноября вблизи деревни Белавичи. Водитель Mitsubishi ехал по трассе Р62 и сбил 60-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Из световозвращающих элементов на велосипеде имелись только катафоты на педалях.
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Происшествие случилось вечером 19 ноября вблизи деревни Белавичи.
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