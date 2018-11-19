В Березинском районе водитель Mitsubishi насмерть сбил велосипедиста и скрылся

В Березинском районе велосипедист погиб под колесами легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.



Фото: ГАИ Минской области

Происшествие случилось вечером 19 ноября вблизи деревни Белавичи. Водитель Mitsubishi ехал по трассе Р62 и сбил 60-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Из световозвращающих элементов на велосипеде имелись только катафоты на педалях.

Как сообщается на сайте МВД, водитель автомобиля с места происшествия скрылся, но был задержан по месту жительства.