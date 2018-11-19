ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские госСМИ пользуются наибольшим доверием белорусов

20.11.2018 11:53 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусские госСМИ пользуются наибольшим доверием белорусов

фото tut.by

Уровень доверия населения Беларуси при получении политической информации к государственным СМИ страны – наибольший.

"Белорусская аналитическая мастерская" (BAW) Андрея Вардомацкого по просьбе сайта независимых исследований Thinktanks.by включила в общенациональный репрезентативный опрос населения вопрос: «Каким СМИ при получении политической информации Вы больше доверяете?».  Опрос проводился в Беларуси июне-июле 2018 года. В нем приняло участие 1059 человек.

В результате наибольшее число респондентов – 29,4% - призналось в доверии белорусским государственным СМИ.

На втором месте, с довольно незначительным отрывом от передовиков, в списке предпочитаемых медиа оказались российские СМИ. Им более всего доверяет 24% белорусов.

Белорусские негосударственные средства массовой информации оказались на третьей позиции. Их информации верят 10,7% жителей страны.

Западные СМИ пользуются в Беларуси самым небольшим «весом». Их политической информации наиболее доверяет 8,2% опрошенных.

Примечательно, что 22,8% респондентов на поставленный вопрос ответили «не знаю», а еще 5% отказались от ответа.

 Существующая диспозиция доверия четвертой власти в Беларуси может объясняться не только государственной политикой в области средств массовой информации, но и представленностью лидеров опроса – белорусских госСМИ и российских СМИ в кабельных и эфирных телесетях, чего лишены вещающие в стране о политике независимые белорусские и западные медиа.     

Напомним, что в 2017 году "Белорусская аналитическая мастерская" спрашивала у белорусов о доверии и недоверии к СМИ. Тогда примерно одинаковое число белорусов говорили о полном доверии государственным, независимым и российским СМИ (по 12−13%). В то же время по уровню недоверия белорусские госСМИ значительно опережали независимые и российские. Однако в том опросе речь не велась исключительно о политической информации.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уровень доверия населения Беларуси при получении политической информации к государственным СМИ страны – наибольший.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стая волков перебежали из Литвы в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика