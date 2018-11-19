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Белорусские госСМИ пользуются наибольшим доверием белорусов
20.11.2018 11:53 — Разное | Ежедневник
фото tut.by
Уровень доверия населения Беларуси при получении политической информации к государственным СМИ страны – наибольший.
"Белорусская аналитическая мастерская" (BAW) Андрея Вардомацкого по просьбе сайта независимых исследований
В результате наибольшее число респондентов – 29,4% - призналось в доверии белорусским государственным СМИ.
На втором месте, с довольно незначительным отрывом от передовиков, в списке предпочитаемых медиа оказались российские СМИ. Им более всего доверяет 24% белорусов.
Белорусские негосударственные средства массовой информации оказались на третьей позиции. Их информации верят 10,7% жителей страны.
Западные СМИ пользуются в Беларуси самым небольшим «весом». Их политической информации наиболее доверяет 8,2% опрошенных.
Примечательно, что 22,8% респондентов на поставленный вопрос ответили «не знаю», а еще 5% отказались от ответа.
Существующая диспозиция доверия четвертой власти в Беларуси может объясняться не только государственной политикой в области средств массовой информации, но и представленностью лидеров опроса – белорусских госСМИ и российских СМИ в кабельных и эфирных телесетях, чего лишены вещающие в стране о политике независимые белорусские и западные медиа.
Напомним, что в 2017 году "Белорусская аналитическая мастерская" спрашивала у белорусов о доверии и недоверии к СМИ. Тогда примерно одинаковое число белорусов говорили о полном доверии государственным, независимым и российским СМИ (по 12−13%). В то же время по уровню недоверия белорусские госСМИ значительно опережали независимые и российские. Однако в том опросе речь не велась исключительно о политической информации.
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Уровень доверия населения Беларуси при получении политической информации к государственным СМИ страны – наибольший.
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