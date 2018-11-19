Белорусские госСМИ пользуются наибольшим доверием белорусов

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Уровень доверия населения Беларуси при получении политической информации к государственным СМИ страны – наибольший.

"Белорусская аналитическая мастерская" (BAW) Андрея Вардомацкого по просьбе сайта независимых исследований Thinktanks.by включила в общенациональный репрезентативный опрос населения вопрос: «Каким СМИ при получении политической информации Вы больше доверяете?». Опрос проводился в Беларуси июне-июле 2018 года. В нем приняло участие 1059 человек.

В результате наибольшее число респондентов – 29,4% - призналось в доверии белорусским государственным СМИ.

На втором месте, с довольно незначительным отрывом от передовиков, в списке предпочитаемых медиа оказались российские СМИ. Им более всего доверяет 24% белорусов.

Белорусские негосударственные средства массовой информации оказались на третьей позиции. Их информации верят 10,7% жителей страны.

Западные СМИ пользуются в Беларуси самым небольшим «весом». Их политической информации наиболее доверяет 8,2% опрошенных.

Примечательно, что 22,8% респондентов на поставленный вопрос ответили «не знаю», а еще 5% отказались от ответа.

Существующая диспозиция доверия четвертой власти в Беларуси может объясняться не только государственной политикой в области средств массовой информации, но и представленностью лидеров опроса – белорусских госСМИ и российских СМИ в кабельных и эфирных телесетях, чего лишены вещающие в стране о политике независимые белорусские и западные медиа.

Напомним, что в 2017 году "Белорусская аналитическая мастерская" спрашивала у белорусов о доверии и недоверии к СМИ. Тогда примерно одинаковое число белорусов говорили о полном доверии государственным, независимым и российским СМИ (по 12−13%). В то же время по уровню недоверия белорусские госСМИ значительно опережали независимые и российские. Однако в том опросе речь не велась исключительно о политической информации.