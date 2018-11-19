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Финал конкурса «Студент года – 2018» пройдет 21 ноября

20.11.2018 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Финал конкурса «Студент года – 2018» пройдет 21 ноября
БРСМ

Финальное студенческое шоу обещает стать не по-осеннему жарким, ведь в творческих и интеллектуальных баталиях проекта сразятся девять самых лучших студентов страны.

Участники финала:

  • Полина Лисовская, студентка 2 курса Брестского государственного технического университета;
  • Мария Савченко, студентка 3 курса Полоцкого государственного университета;
  • Алеся Гатальская, студентка 5 курса Гомельского государственного медицинского университета;
  • Антон Лемеш, студент 5 курса Гродненского государственного медицинского университета;
  • Юлия Узянова, студентка 3 курса Белорусско-российского университета;
  • Виктория Лаппо, студентка 3 курса Белорусского государственного экономического университета;
  • Яна Шпилевская, студентка 2 курса Минского государственного лингвистического университета;
  • Игорь Гелдинский, студент 3 курса Белорусского государственного университета культуры и искусств;
  • Павел Шайтанов, студент 3 курса Белорусского государственного аграрного технического университета.

Во время шоу зрителей и жюри ожидает студенческая презентация «Будем знакомы», а также конкурсы: интеллектуальный; ораторского мастерства «#ВПрофессии; творческий «Моя малая родина», где каждый участник расскажет про себя, про цели и мечты, свою будущую профессию, раскроется творчески.

Обладателем титула «Студент года» и путевку на путешествие в Прагу от туристической компании «Санрайз Трэвел» станет финалист, который по итогам всех конкурсных испытаний наберет наибольшее количество баллов. К слову, особенности системы оценки за выступление в каждом испытании – открытость и интерактивность.

Победителя в номинации «Студент года ONLINE» традиционно определяют пользователи виртуальной сети путем голосования за авторские видеоролики конкурсантов на тему «Я – студент!». Отдать свой голос за понравившийся ролик можно до 17.00 21 ноября в официальной группе БРСМ социальной сети ВКонтакте, а дополнительный бонус конкурсантам в этом году стоит подарить и в одноименном сообществе Союза молодежи в Instagram.

Необходимо дополнить, что финалисты популярного студенческого проекта находятся в Минске уже с 18 ноября. Помимо многочисленных репетиций ребята приняли участие в насыщенной программе: социальные благотворительные акции: «Творческая программа для ветеранов войны и труда «Осеннее танго», «Пристроим в добрые руки»; мастер-класс по ораторскому мастерству от известного телерадиоведущего; тренинги, встречи, экскурсии в Национальный исторический музей Республики Беларусь, компанию Варгейминг и др.

Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и других заинтересованных направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в области общественной деятельности, науки, искусства и спорта, продвижение студенческих инициатив и проектов, повышение престижа знаний и популяризацию профессии.

 
Теги: Минск
 
 
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21 ноября 2018 года (среда) в 16.00 в Минском городском дворце культуры состоится финал республиканского конкурса БРСМ «Студент года 2018», который объединен слоганом...
 
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