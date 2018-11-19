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#ЛитАфиша_Минск: книжные события столицы на неделю

20.11.2018 11:52 — Разное | Аргументы и факты  
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#ЛитАфиша_Минск: книжные события столицы на неделю
Фото из открытых источников

Информационный партнер книжного фестиваля – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

20 лістапада (аўторак) а 17.00 Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры запрашае на літаратурны вечар «Яўгенія Янішчыц: Якая я», прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння паэткі. Уваход вольны.

20 ноября (вторник) в 19.00 в клубе интеллектуального досуга «Факультатив» пройдёт лекция Юлии Чернявской «Пушкин между Петром и Евгением: тайнопись «Медного всадника». Из лекции вы узнаете о капитуляции и опыте; о том, возможен ли выбор между холодом гранита и «бунтом, бессмысленным и беспощадным»; о безумии и смерти; о том, откуда взялась кощунственная фраза рядом с наброском казни декабристов; о гении и злодействе и многом другом. Место проведения: Галерея ДК. Регистрация обязательна.

21 ноября (среда) в 17.00 Cinema Club BNTU приглашает всех желающих посмотреть фильм «РЭД» (16+) — экранизацию одноимённого комикса, созданного Уорреном Эллисом и Калли Хэмнером. Место проведения: Коворкинг «КБ-16» Научной библиотеки БНТУ. Вход свободный.

21 ноября (среда) в 19.00 вас ждёт презентация книги Ольги Шпараги «Сообщество-после-Холокоста: на пути к обществу инклюзии». Небольшая дискуссия о книге завершится автограф-сессией с участием автора. Место проведения: Институт имени Гёте. Регистрация на презентацию

21 ноября (среда) в 19.00 в книжном магазине «Либрерия» пройдут благотворительные громкие чтения. Фотомодель Ольга Никифорова прочтёт книги из серии «Земляничная Фея» Штефани Дале. Возраст: 3,5 года. Все собранные средства передадут на лечение Веры Званько.

#ЛитАфиша_Минск: книжные события столицы на неделю
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22 ноября (четверг) в 19.00 проект «Диафильм live» в культурном центре «КОРПУС» с показом диафильмов для взрослых «Сказки в формате 18х24» (16+). Программа включает народные и авторские, добрые и наивные, психоделические и немного странные сказки. Идеальный набор для феерических путешествий по мирам советского искусства.

22 ноября (четверг) в 19.00 бар LOCAL приглашает на «Осенние Стихочтения». Вход свободный.

23 лістапада (пятніца) а 19.00 знакаміты польскі пісьменнік Ігнат Карповіч прэзентуе беларускамоўны пераклад свайго рамана «Сонька» з удзелам перакладчыцы Марыі Мартысевіч. Раман стаў у Польшчы сапраўднай літаратурнай сенсацыяй. У кнізе сустракаюцца мінулае і цяпершчына, жыццё і смерць, каханне і нянавісць. Прэзентацыю вядзе — Андрэй Хадановіч. Арганізатар: Польскі Інстытут у Мінску. Месца правядзення: кнігарня «Сон Гоголя». Уваход вольны.

23 ноября (пятница) в 20.00 в Ruin Bar Ok16 состоятся сценические чтения трех пьес белорусского драматурга Константина Стешика. В программе: «Самонаводящийся Бог», «Кодекс курильщика», «Грязнуля». Возрастное ограничение: 18+. Вход свободный, но по предварительной регистрации:

25 лістапада (нядзеля) а 14.00 дзіцячая бібліятэка №4 запрашае на творчую сустрэчу з пісьменніцай Надзеяй Ясмінска. Таксама у праграме: вернісаж дзіцячых работ мастацкай студыі «Экоэскиз». Уваход вольны.

Знаете о других интересных мероприятиях? Поделитесь организаторами книжного фестиваля «Город и Книги» litafishaminsk@gmail.com.

 
 
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Организаторы и книжные эксперты ежегодного минского книжного фестиваля «Город и Книги» подготовили литературную афишу Минска на ближайшую неделю.
 
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Светлы шлях
Единство
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