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#ЛитАфиша_Минск: книжные события столицы на неделю
20.11.2018 11:52 — Разное | Аргументы и факты
Информационный партнер книжного фестиваля – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
20 лістапада (аўторак) а 17.00 Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры запрашае на літаратурны вечар «
20 ноября (вторник) в 19.00 в клубе интеллектуального досуга «Факультатив» пройдёт лекция Юлии Чернявской «Пушкин между Петром и Евгением: тайнопись «Медного всадника». Из лекции вы узнаете о капитуляции и опыте; о том, возможен ли выбор между холодом гранита и «бунтом, бессмысленным и беспощадным»; о безумии и смерти; о том, откуда взялась кощунственная фраза рядом с наброском казни декабристов; о гении и злодействе и многом другом. Место проведения: Галерея ДК.
21 ноября (среда) в 17.00 Cinema Club BNTU приглашает всех желающих посмотреть фильм
21 ноября (среда) в 19.00 вас ждёт презентация книги Ольги Шпараги «
21 ноября (среда) в 19.00 в книжном магазине «Либрерия» пройдут
22 ноября (четверг) в 19.00 проект «Диафильм live» в культурном центре «КОРПУС» с показом диафильмов для взрослых «
22 ноября (четверг) в 19.00 бар LOCAL приглашает на «
23 лістапада (пятніца) а 19.00 знакаміты польскі пісьменнік Ігнат Карповіч
23 ноября (пятница) в 20.00 в Ruin Bar Ok16 состоятся
25 лістапада (нядзеля) а 14.00 дзіцячая бібліятэка №4 запрашае на творчую
Знаете о других интересных мероприятиях? Поделитесь организаторами книжного фестиваля «Город и Книги» litafishaminsk@gmail.com.
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Организаторы и книжные эксперты ежегодного минского книжного фестиваля «Город и Книги» подготовили литературную афишу Минска на ближайшую неделю.
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