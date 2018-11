Первые представители Беларуси на «Евровидении» отмечают 20-летие дуэта

Белорусский музыкальный дуэт «Александра & Константин», первые представители Беларуси на конкурсе песни «Евровидение» в 2004 году, приглашает на свой юбилейный концерт, посвященный 20-летию творческой деятельности. Концерт состоится 28 ноября в Республиканском дворце культуры профсоюзов в Минске.

Артисты обещают только живой звук и любимые песни. Аккомпанировать дуэту будут лучшие музыканты страны – Александр Сторожук (ударные), Александр Калиновский (бас), Игорь Бранковский (клавишные), Карен Карапетян (скрипка).

Также в концерте примут участие финалисты и победители республиканского конкурса «Новые имена Беларуси», молодые артисты Руслан Рогалевич, Кирилл Артёменко и Ольга Любавина.

Специальный гость концерта – Георгий Колдун.

Справка

В состав дуэта входят Александра Кирсанова (вокалистка, композитор, аранжировщик; играет на окарине, блокфлейте, губной гармошке, фортепиано, перкуссии) и Константин Драпезо (гитарист, композитор, аранжировщик). Коллектив создан в 1998 году в Борисове. Первоначально репертуар исполнителей состоял из кавер-версий всемирно известных песен, а с 1999 года музыканты начали работать в стиле модерн-фолк и записывать собственный материал. В 2000 году A&K стали лауреатами телевизионного конкурса молодых эстрадных артистов «Зорная ростань» и в качестве главного приза получили 100 часов записи в студии Белтелерадиокомпании.

В 2001 году был выпущен первый альбом «За ліхімі за марозамі». С этого момента началась звёздная карьера дуэта: группа выступает в России, Беларуси, Польше, странах Балтии, Турции, Сербии и др., а также становится лауреатом многих международных конкурсов и фестивалей, таких как «Славянский базар в Витебске-2002» (Беларусь), «Ethnosfera-2002» (Польша), «Астана-2003» (Казахстан), «Palangos Gaida-2005» (Литва), «Discovery-2006» (Болгария). С 2002 по 2007 гг. Александра и Константин - артисты Национального концертного оркестра под управлением М.Я. Финберга.

В 2004 году A&K получили возможность представить Беларусь на Евровидении-2004 с песней «My Galileo», став первыми представителями своей страны на этом конкурсе.

Дискография

· За ліхімі за марозамі (2001)

· Сойка (2003)

· My Galileo. The best of A&K (2004)

· Аўтаномная Навігацыя (2006)

· Аўтаномная Навігацыя. Акустычны канцэрт (2006)

· Ключы златыя (2010)

· Масленіца (мини-сингл 2011)

· М1 (2013)