В Помпеях нашли 2000-летнюю фреску с неприличным сюжетом

Во время раскопок в Помпеях археологи обнаружили хорошо сохранившуюся фреску на мифологический сюжет. Она изображает интимный момент между Ледой и лебедем.



Фото: Cesare Abbate / Parco Archeologico di Pompei

Фреску нашли на стене спальни жилого дома на улице Везувия (Виа дель Везувио). Комната расположена рядом с коридором, где в 1998 году нашли другую известную неприличную фреску с богом плодородия Приапом.

Чувственная сцена изображает Леду в процессе совокупления с лебедем.

Леда — жена царя Спарты Тиндарея. Согласно легенде, верховный бог Юпитер поразился ее красотой, предстал перед ней в образе лебедя и вступил с ней в любовную связь. После Леда стала матерью Кастора, Поллукса и Елены — героев множества других греческих и римских мифов.



Фото: Cesare Abbate / Parco Archeologico di Pompei



Фото: Cesare Abbate / Parco Archeologico di Pompei



Фото: Cesare Abbate / Parco Archeologico di Pompei

Сюжет о Леде и лебеде пользовался особенной популярностью в искусстве XVI века. Популярен был он и в Помпеях и Геркулануме, похожие изображения археологи находили и в других домах этих городов.

Фреска сохранила яркие цвета и хорошо заметные детали. Директор Археологического парка Помпеи Массимо Осанна назвал находку «исключительной и уникальной», а также «последним чудом Помпеев».

Напомним, катастрофическое извержение вулкана Везувий произошло в 79 году нашей эры и погребло под слоем вулканического пепла итальянские города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Раскопки в Помпеях идут уже более 150 лет, очередной этап в районе Regio V начался в конце марта 2018 года.