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Увидеть тех, кто не видит

20.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   14 ноября в Беларуси завершился ежегодный месячник «Человек с белой тростью». Какие мероприятия в ходе этой благородной акции были проведены в первичной организации УП «ЭлКиС» ОО БелТИЗ, рассказывает заместитель директора предприятия по идеологической работе Валерий ГЕДЬКО:

  - В нынешнем году месячник решал две главные темы. Это доступность банковских услуг и сервисов для людей с нарушением зрения и особенности взаимодействия работников общественного автотранспорта с незрячими и слабовидящими пассажирами. О первой теме «ПВ» подробно рассказал в №90 за 9 ноября с.г. Что касается общения транспортников с инвалидами по зрению, то сразу хочу выразить огромную благодарность коллективу ОАО «Пинский автобусный парк». Именно здесь прошел семинар для водителей и кондукторов, где рассматривались вопросы особенностей взаимодействия с пассажирами, имеющими ограниченные физические возможности. Семинар провел заместитель председателя Брестской областной организации ОО БелТИЗ А.А.Левицкий. Он доступно рассказал о месячнике «Человек с белой тростью». Был просмотрен видеоролик на эту тему.

  Семинар проходил в форме «вопрос-ответ». Вот один из вопросов, которые одинаково интересовали и водителей, и инвалидов по зрению. Как поступить водителю, когда, подъезжая к автобусной остановке, он видит человека с белой тростью и хочет максимально ему помочь? Здесь, согласились участники семинара, все зависит от того, насколько свободна в этот момент подъездная площадка и где на ней конкретно находится пассажир. Тут приходится не в ущерб движению транспорта и тем более не в ущерб незрячему человеку принимать единственно правильное решение самому водителю. А кондуктору в салоне корректно предложить сидячее место и культурно продать билет пассажиру. Шел разговор и о том, насколько хорошо видны световые табло на автобусах с указанием номера маршрута. И, надо сказать, эти вопросы не вызвали взаимных нареканий - и водители, и кондукторы с пониманием, вежливо и ненавязчиво обслуживают людей с белой тростью. Непонимание вызвало такое сообщение. В свое время УП «ЭлКиС» добилось того, чтобы в городских автобусах были установлены голосовые сообщения о номере маршрута. Казалось, это особенно оценят инвалиды по зрению. Но, как на это уже обратили внимание пинчане, такие сообщения могут прозвучать в любое время движения автобуса. А ведь главное в этом начинании было то, чтобы номер маршрута услышали слабовидящий пассажир, которому вот-вот предстоит зайти в автобус, и тот инвалид, которому предстоит выход из салона, чтобы своевременно подготовиться к входу-выходу.

  Как отметил В.Гедько, в течение октября-ноября в городе продолжался мониторинг социально значимых объектов на их доступность для инвалидов по зрению. Это поликлиники, аптеки, магазины, вокзалы... Их собственникам и руководителям позже будут выданы рекомендации, как сделать так, чтобы люди с ограниченными возможностями при их посещении не испытывали риск и неудобства. 

  Одним из традиционных мероприятий был ежегодный областной конкурс «Я - самый реабилитированный». Проходил он в Бресте. Участвовали 10 инвалидов первой и второй групп по зрению. Они представляли семь первичных организаций ОО БелТИЗ Брестской области. В первый день конкурса проводилось соревнование в номинации «Чтение и письмо по системе Брайля». Победу одержал представитель Бреста Ф.Головач. Далее уверенно выступил Валерий Чевелюк (категория В1 - не использующие остаток зрения). Работнику УП «ЭлКиС» не было равных в номинациях «Владение элементарными навыками работы на компьютере» и «Мобильность и социализированность». Валерий Чевелюк и Светлана Теляк так же, как и все участники конкурса, с завязанными глазами с помощью трости преодолевали специально созданные барьеры на пути к обозначенным объектам. Две победы Валерия позволили пинскому дуэту занять общее первое место и завоевать звание «Я - самый реабилитированный».

  - Всем инвалидам по зрению на предприятии созданы условия для социально-трудовой реабилитации. Обучение ведет инструктор  Светлана Теляк. Пользуются спросом занятия по приобретению навыков работы с различными бытовыми приборами и приспособлениями. Особенно с теми, где установлены звуковые сигналы. Это тонометры, термометры, напольные и кухонные весы, глюкометры для измерения уровня сахара в крови. Инструктор обучает желающих и работе на компьютере. Сама С.Теляк педагог по образованию, ранее работала в цехе, и теперь успешно помогает вновь принятым инвалидам по зрению осваивать производственные процессы, - сообщил Валерий Анатольевич Гедько.

  Месячник «Человек с белой тростью» на «ЭлКиС» как раз был отмечен выпуском новой продукции - в продажу поступают наборы для игры в городки. На предприятии уверены, что эти деревянные изделия придутся по нраву любителям этой исконно русской игры. 
На самом финише месячника коллеги встречали из Минска Светлану Теляк, Вячеслава Радиончика и Владимира Макарского. Они дебютировали на первом республиканском турнире по спортивному покеру.  Здесь В.Макарский  стал четвертым. Он успешно разбирался в хитросплетениях специальных карт с метками по шрифту Брайля.

  Завершился месячник. Все мероприятия этой благородной акции были направлены на реализацию Государственных программ по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов, а также по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2016-2020 годы. Так еще раз было привлечено внимание общественности к жизнедеятельности инвалидов по зрению.

  Тамара ЩЕРБАКОВА

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  14 ноября в Беларуси завершился ежегодный месячник «Человек с белой тростью». Какие мероприятия в ходе этой благородной акции были проведены в первичной...
 
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