В Верхнедвинске заселяется «дожинковский» дом

Уходящий год стал богатым на приятные события для семьи Елены и Дмитрия Морозовых. Да что там приятные, просто замечательные!

Первое, и самое главное, – рождение дочки Юли. Малышке уже пять месяцев, и она — третий ребёнок в семье.

Если к пополнению готовились и ждали, то новость о том, что Морозовы станут новосёлами в новом «дожинковском» доме, стала неожиданностью.

— На такую удачу мы и не рассчитывали, — рассказывает Елена. – Стоим на очереди на строительство жилья, а арендное даже как вариант не рассматривали. И заявление на него писала без особой надежды. Думала, шансов нет, но надо предпринять всё возможное. Тем неожиданней стал звонок с известием о том, что нам предоставляют жильё в новом 12-квартирном доме. Радости не было предела! Даже не сразу в это верилось. Собрались как-то спонтанно и за одни выходные переехали. Удобно, что квартиры сдавались «под ключ» — не нужно было тратить время на ремонт. А багажа перевозили не так и много – до этого жили на сьёмной квартире, поэтому не было смысла «обрастать» вещами. Всё, что необходимо, покупаем уже в новую квартиру, планируем вот заказать прихожую.

Когда несколько лет снимаешь жильё, находишься, можно сказать, на чемоданах, осознание того, что наконец-то можно просто спокойно обустраивать свою квартиру, приходит не сразу.



Семья Морозовых живёт в новой двухкомнатной квартире уже две недели.

— И пусть жильё арендное, но оно даёт уверенность в завтрашнем дне, — говорит Елена. – Оплата за него получается меньше, чем если бы снимали, есть возможность, например, сделать ремонт по своему вкусу. И всё же мы надеемся, что со временем удастся построить свою квартиру. Мы стоим на очереди на улучшение жилищных условий как многодетная семья, и если получится, то будем строить трехкомнатную — семья ведь большая.

— Муж Дмитрий работает водителем на хлебозаводе, рабочий день у него начинается рано, поэтому с детьми справляюсь сама, — говорит Елена. — Утром, пока отвожу Олю в садик, за младшенькой присматривает сын. Потом он идёт в школу, а у нас с Юлей свой график, хорошо знакомый всем мамам. Днём, пока дочка спит, домашние дела нужно переделать. Вечером собираемся всей семьёй.

Плюсов, по словам Елены, у нового жилья множество — во-первых, шаговая доступность школы, куда ходит старший сын Влад, и детского садика, который посещает трёхлетняя Оля. На работу в СШ №2, а Елена – преподаватель физкультуры — планирует после декретного выйти и она сама. В центре достаточно магазинов. И, несмотря на то, что новый дом находится у самой площади, здесь спокойно, тихо, особенно после окончания рабочего дня. Возле дома – хорошая детская площадка, без сомнения, необходимая, ведь у многих новосёлов, как и у Елены с Дмитрием, есть дети. С соседями, правда, они еще не познакомились, но, видно, не все ещё переехали в новый дом. Это вопрос времени. А пока семья Морозовых просто рада осуществлению своей мечты.

Анна ЗИМАЦКАЯ.