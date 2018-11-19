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В школе учат экономить электроэнергию
20.11.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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«Энергосбережение – не экономия, а умное потребление!» – под таким девизом в средней школе № 2 г. Верхнедвинска прошла познавательная программа «Путешествие в страну Энергосбережения», которая стала частью плана мероприятий, приуроченных к Международному дню энергосбережения.
Далее читайте в «ДП».
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> «Энергосбережение – не экономия, а умное потребление!» – под таким девизом в средней школе № 2 г. Верхнедвинска прошла познавательная программа «Путешествие в...
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