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С легким паром? Госконтроль спросит у населения про бани
20.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
27 ноября Комитет госконтроля Могилевской области проведет «горячую линию» на тему «Качество оказываемых населению области услуг бань», сообщает
С 9 до 13 часов и с 14 до 16 часов можно будет сообщить информацию о нарушениях и недостатках в работе субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги бань, высказать мнение о качестве и доступности такого обслуживания, техническом и санитарном состоянии соответствующих объектов, наличии проблемных вопросов в этой сфере.
Телефон «горячей линии» в Могилеве (8-0222) 31-06-04.
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27 ноября Комитет госконтроля Могилевской области проведет «горячую линию» на тему «Качество оказываемых населению области услуг бань», сообщает mogilevnews.by С 9 до...
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