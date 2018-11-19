С легким паром? Госконтроль спросит у населения про бани

27 ноября Комитет госконтроля Могилевской области проведет «горячую линию» на тему «Качество оказываемых населению области услуг бань», сообщает mogilevnews.by





С 9 до 13 часов и с 14 до 16 часов можно будет сообщить информацию о нарушениях и недостатках в работе субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги бань, высказать мнение о качестве и доступности такого обслуживания, техническом и санитарном состоянии соответствующих объектов, наличии проблемных вопросов в этой сфере.

Телефон «горячей линии» в Могилеве (8-0222) 31-06-04.