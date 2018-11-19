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Председатель профкома студентов БГСХА отмечен Благодарностью ФПБ

20.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Председатель профкома студентов БГСХА Виталий Сидюк отмечен Благодарностью Федерации профсоюзов Беларуси.

Председатель профкома студентов БГСХА отмечен Благодарностью ФПБ

Церемония награждения состоялась во время гала-концерта в рамках молодежного профсоюзного форума «Студенческая осень», в котором приняли участие более 700 студентов вузов и учащихся профильных колледжей. Он прошел в этом году 15 ноября в областном центре в новом формате и собрал представителей 20 учреждений образования из Могилева, Бобруйска, Горок, Кировского, Кличевского и Климовичского районов. Причем был организован не только для студентов, но и для тех, кто только готовится поступать в вуз.

Сегодняшний студент — это завтрашний специалист. Участники форума посетили ряд предприятий Могилевской области (ОАО «Могилевлифтмаш», Могилевская фабрика мороженого, «Бабушкина крынка», «Моготекс», «Могилевхимволокно», ЗАО «Могилевский КСИ» и РУП «Могилевэнерго») и  ознакомились с производством, работой профсоюзных комитетов, а также пообщались с нанимателями и профсоюзными лидерами трудовых коллективов. Это позволило будущим специалистам получить ответ на ряд актуальных вопросов: трудоустройства на первом рабочем месте, закрепления молодых специалистов, получение ими дополнительных гарантий в соответствии с действующим законодательством и коллективными договорами на предприятиях.

В свою очередь, открытый диалог с потенциальными работодателями сформировал у молодежи представление о ситуации на рынке труда. По словам организаторов, в будущем это поможет студентам и учащимся сориентироваться с выбором профессионального пути.

Вступать в профсоюз — дело добровольное. Этой возможностью пользуются практически все студенты региона — более 25 тысяч человек.

 

Привлекает не только социальный пакет, но и возможность профсоюзов снижать для студентов оплату за обучение до 60%, если, конечно, в учёбе они преуспевают.

Одним из значимых мероприятий стал также гала-концерт «Мой ВУЗ — моя малая Родина», прошедший в ГУДО «Областной центр творчества» с участием лучших творческих коллективов и исполнителей учреждений высшего образования Могилева и области. В рамках него каждое учебное заведение как участник форума представило на сцене не менее двух творческих номеров.

Председатель профкома студентов БГСХА отмечен Благодарностью ФПБ

Во время церемонии награждения председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков вручил сертификаты десяти студентам высших учебных заведений региона. Они стали лауреатами  стипендий Могилевского областного объединения профсоюзов. А четыре человека получили Благодарности ФПБ. Кроме Виталия Сидюка, в числе награжденных ректор Белорусско-Российского университета Игорь Сазонов, председатель Молодежного Совета областного объединения профсоюзов, председатель профкома студентов Могилевского государственного университета продовольствия Виктор Авдюшко, председатель профкома студентов МГУ им. А.А. Кулешова Татьяна Новицкая.

Текст и фото – Юлия ЕВМЕНЬКОВА, заведующая пресс-службой  
Могилевского областного  объединения профсоюзов

 

 
Теги: Могилев
 
 
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Председатель профкома студентов БГСХА Виталий Сидюк отмечен Благодарностью Федерации профсоюзов Беларуси. Церемония награждения состоялась во время...
 
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