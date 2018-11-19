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БМЗ: две медали по стандартам взяли

20.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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БМЗ: две медали по стандартам взяли

Сотрудники ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в составе команды Республики Беларусь успешно выступили на открытом Евразийском чемпионате в рамках WorldSkills Hi-Tech 2018. Инженер по охране труда БМЗ Михаил Жигунов (на снимке второй слева) в своей компетенции завоевал серебро, а лаборант химического анализа Ирина Доманцевич (на снимке справа) – бронзовую медаль.

Стоит отметить, что БМЗ на чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности, который проходил в Екатеринбурге, представляли четыре специалиста: два – в качестве экспертов и два как непосредственные участники. Так, лаборант заводской ЦЗЛ Ирина Доманцевич продемонстрировала своё мастерство в компетенции «Лабораторный химический анализ», а её коллега Татьяна Труханович (на снимке вторая справа) в данной же категории выступила экспертом. Аналогично в компетенции «Охрана труда» заявили о себе инженер Михаил Жигунов и начальник бюро заводского ООТ Александр Мартинович (на снимке слева).

К СЛОВУ! Открытый Евразийский чемпионат по стандартам WorldSkills прошёл впервые. В соревнованиях приняли участие представители из 8 стран мира (Беларуси, Бразилии, Великобритании, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии), которые боролись за лидерство в 19 различных компетенциях. Александр ОЛЕСИК, пресс-секретарь БМЗ.

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Сотрудники ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в составе команды Республики Беларусь успешно выступили на открытом Евразийском чемпионате...
 
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