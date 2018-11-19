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«Приключение в стране октябрят»: итоги игры среди октябрятских отрядов школ Жлобина
20.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
На базе центра творчества детей и молодёжи «Эврика» прошла игра «Приключение в стране октябрят» среди октябрятских отрядов школ города.
Более 100 ребят приняли участие в испытаниях «Край, сверкай», «Умняшки», «Угадай-ка», «Мудрая книга», «Танцевальная», «Вообразилка», «Весёлая эстафета», «#МояЖлобинщина», была организована выставка поделок из природного материала.
По результатам игры 1-е место занял октябрятский отряд средней школы № 10, 2-е – СШ № 12, 3-е – гимназии № 8.
Фото сайта evrika.zhlobinedu.by
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На базе центра творчества детей и молодёжи «Эврика» прошла игра «Приключение в стране октябрят» среди октябрятских отрядов школ города. Более 100 ребят...
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