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Ученые воссоздали черную дыру в 3D

20.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Ученые воссоздали черную дыру в 3D

Ученые из Нидерландов и Германии совместными усилиями визуализировали в виртуальной реальности черную дыру Стрелец А*, расположенную в центре нашей галактики.

Об этом говориться в статье, которые они разместили на сайте международного издательства научной литературы SpringerOpen. 

"У всех нас в голове сформировался определенный образ черной дыры, - говорит профессор Хейно Фальке из Университета Радбуда (Нидерланды). - Но наука прогрессирует, и теперь мы можем создавать гораздо более точные визуализации. Оказалось, что черные дыры выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли".

Исследователи использовали последние астрофизические модели Стрельца A*, чтобы создать серию изображений, которые затем использовались при создании симуляции.

Теперь черную дыру, расположенную в центре Млечного Пути, можно детально рассмотреть с любой стороны при помощи виртуальной реальности. Как считают авторы проекта, симуляция может быть полезна в изучении черных дыр. Кроме того, проект может привлечь внимание детей к астрофизике.

Источник: БЕЛТА.

На снимке: черная дыра.

Скриншот из YouTube

 

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Ученые из Нидерландов и Германии совместными усилиями визуализировали в виртуальной реальности черную дыру Стрелец А*, расположенную в центре нашей...
 
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