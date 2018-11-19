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Ученые воссоздали черную дыру в 3D
20.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Ученые из Нидерландов и Германии совместными усилиями визуализировали в виртуальной реальности черную дыру Стрелец А*, расположенную в центре нашей галактики.
Об этом говориться в статье, которые они разместили на сайте международного издательства научной литературы SpringerOpen.
"У всех нас в голове сформировался определенный образ черной дыры, - говорит профессор Хейно Фальке из Университета Радбуда (Нидерланды). - Но наука прогрессирует, и теперь мы можем создавать гораздо более точные визуализации. Оказалось, что черные дыры выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли".
Исследователи использовали последние астрофизические модели Стрельца A*, чтобы создать серию изображений, которые затем использовались при создании симуляции.
Теперь черную дыру, расположенную в центре Млечного Пути, можно детально рассмотреть с любой стороны при помощи виртуальной реальности. Как считают авторы проекта, симуляция может быть полезна в изучении черных дыр. Кроме того, проект может привлечь внимание детей к астрофизике.
Источник:
На снимке: черная дыра.
Скриншот из YouTube
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Ученые из Нидерландов и Германии совместными усилиями визуализировали в виртуальной реальности черную дыру Стрелец А*, расположенную в центре нашей...
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