КГК Могилевской области 27 ноября проведет «горячую линию» по вопросам качества оказываемых населению услуг бань

В Комитете госконтроля Могилевской области 27 ноября по телефону (80222) 31-06-04 будет проводиться «горячая линия» с населением области на тему: «Качество оказываемых населению области услуг бань».

В указанный день граждане с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 могут сообщить информацию об имеющихся нарушениях и недостатках в работе субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги бань, высказать мнение о качестве и доступности такого обслуживания, техническом и санитарном состоянии соответствующих объектов, наличии проблемных вопросов в этой сфере.