Пилотный проект по реорганизации фтизиатрической службы будет расширен — Малашко

Пилотный проект по реорганизации фтизиатрической службы расширят на всю страну, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко. Данный проект стартовал в 2017 году в Брестской области. Его суть заключается в рациональном перераспределении ресурсов, в том числе за счет перехода от стационарного лечения к амбулаторной медицинской помощи. Высвободившиеся ресурсы направлены на приобретение новых лекарственных препаратов.

«Мы видим, что пилотный проект удачный, и в той или иной форме в следующем году он будет продолжен во всех регионах республики», — сказал Валерий Малашко.

У Беларуси есть серьезные успехи в борьбе с туберкулезом, что позволило значительно снизить заболеваемость, смертность. Но одной из основных проблем является наличие лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Этот вопрос обсудят на Региональном совещании о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), которое проходит в Минске 20-22 ноября.

Министр здравоохранения также отметил, что к 2030 году общество должно избавиться от бремени некоторых болезней, в том числе туберкулеза. Такую задачу ставит Всемирная задача здравоохранения. «Шансы очень высокие. Темпы снижения заболеваемости существенные», — добавил Валерий Малашко.

Участниками регионального совещания стали министры здравоохранения, представители органов, отвечающих за формирование и реализацию политики в области поставок лексредств и за регулирование их рынка. Региональное совещание позволит оценить достигнутый прогресс и обсудить проблемы в реализации Минского заявления министерств здравоохранения Восточной Европы и Центральной Азии «ВИЧ и туберкулез: лечение для всех», принятого в ноябре 2016 года.