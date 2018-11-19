Завышение тарифов на коммунальные услуги выявил КГК региона

Необоснованное получение государственных средств в сумме более 510 тысяч рублей пятью предприятиями ЖКХ области выявлено Комитетом госконтроля Могилевской области при проведении мониторинга соблюдения порядка применения тарифов на оказанные коммунальные услуги бюджетным организациям.

— Как показал контроль, УКП быховского, белыничского, славгородского, кричевского жилкомхозов, чериковского жилкоммунхоза и кричевского водоканала при оказании в 2017 году услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению превысили установленный на данные услуги предельный уровень рентабельности,- отметили в пресс-служба КГК региона, — однако, необоснованно полученную выручку «бюджетникам» не вернули.