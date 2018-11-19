|
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
20.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Уверен, что ваша самоотверженная деятельность и впредь будет способствовать упрочению единства народов наших стран», – сказал Лукашенко.
Президент также отметил, что в Беларуси дорожат дружеской поддержкой и пастырской заботой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы Беларуси, в стране дорожат дружеской поддержкой и пастырской заботой патриарха.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)