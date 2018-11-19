Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Уверен, что ваша самоотверженная деятельность и впредь будет способствовать упрочению единства народов наших стран», – сказал Лукашенко.