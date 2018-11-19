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Курсы валют и криптовалют на сегодня

20.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 0,15%, биткойн -725.13.

Средневзвешенный курс доллара снизился на 0,0030 рубля до 2,1028 BYN/USD.

Американец дешевеет уже четвёртые торги подряд и оказывается на минимуме за 28 дней.

Средневзвешенный курс евро подскочил на 0,0109 рубля до 2,4150 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,0068 рубля до 3,2015 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 4585.41$ (-725.13);

Bitcоin Cash/ВСС – 245.82$ (-70.01);

DigitalCash − 106.61$ (-13.25);

Еthеreum − 135.19$ (-21.75);

ZCаsh − 88.29$ (-13.77);

Monеro − 68.86$ (-12.15).


 
 
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Белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 0,15%, биткойн -725.13.
 
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