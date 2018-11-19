17 ноября в гимназии №1 г. Дзержинска состоялся гимназический этап районного конкурса «Ученик года Дзержинского района — 2018».

Конкурс определяет самых лучших, самых любознательных, самых талантливых учащихся гимназии. За плечами конкурсантов многочисленные победы в районных, областных и республиканских олимпиадах, конкурсах и фестивалях, участие в спортивных соревнованиях. В этом году «Ученик года Дзержинского района — 2018» проводится по нескольким номинациям.

Подготовка к нему – процесс длительный и кропотливый не только для педагогов, но и для гимназистов и их родителей. Приложив определенные усилия, каждый учащийся может принять в нем участие и стать победителем.

В финале встретились 11 конкурсантов – учащихся V-XI классов, среди которых целеустремленные, энергичные ребята, победители предметных олимпиад, активные участники различных мероприятий. Конкурсантов пришли поддержать педагоги, родители и одноклассники.

Чтобы получить почетное звание «Ученик года», ребята стараются проявить себя и в учебе, и в творчестве, и в спорте, о чем рассказали портфолио, выполненные участниками конкурса в качестве первого испытания.

С пожеланиями хорошего настроения и удачи ведущие объявили о начале конкурсного задания «Визитка», в котором каждый участник творчески представил себя, рассказал об успехах, интересах, жизненной позиции. К конкурсу «Визитка» творчески подошли все конкурсанты, ведь им нужно было найти те особые слова, чтобы за несколько минут представить себя.

В номинации «Учебная деятельность» бесспорное лидером стала Каролина Колядко, учащаяся V «В» класса (классный руководитель Т.Н.Валаханович). Лауреаты – Доминика Шурко, учащаяся VI «А» класса (классный руководитель И.В.Матусевич) и Ростислав Климко, учащийся IX «В» класса (классный руководитель Т.В.Дудко).

В номинации «Творческая деятельность» победителями стали учащаяся VII «Г» класса Виктория Кисленкова (классный руководитель И.В. Сидоренко), Елизавета Савченко, учащаяся IX «Б» класса (классный руководитель Е.И. Голубкович). Лауреаты – Ангелина Лапытько, учащаяся IX «А» класса (классный руководитель Ю.В. Бижако) и Дарья Сейнова, учащаяся X «А» класса (классный руководитель Н.А.Абражей).

Лучшим в номинации «Спортивная деятельность» стал Константин Шокель, учащийся V «А» класса (классный руководитель Т.И.Дзержинская).

Победитель в номинации «Общественная деятельность» Дарья Шилко, учащаяся X «Б» класса (классный руководитель Н.Л.Дорош).

Жюри утвердило ещё одну номинацию «Находка зрителя». По мнению болельщиков такой находкой стал Ростислав Климко, учащийся IX «В» класса (классный руководитель Т.В.Дудко).

Желаем всем участникам конкурса не останавливаться на достигнутом, проявлять свое творчество и радовать им своих родных, близких и свою родную гимназию.



