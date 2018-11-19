В Санкт-Петербурге на продажу выставили квартиру, в которой жил Максим Горький

В доме 23 по Кронверкскому проспекту писатель жил в период с 1914 по 1921 год, когда вернулся по амнистии, связанной с празднованием 300-летия дома Романовых. Сейчас в Петербурге на продажу выставлена квартира-кабинет писателя Максима Горького, объявление разместил ЦИАН .



Фото: spb.cian.ru

В 1914 году Алексей Максимович Пешков (настоящее имя писателя) жил на шестом этаже, а в декабре 1917 года переехал на 4-й этаж, в квартиру № 8. Дом с тех пор сильно изменился изнутри. Квартиры тут превращали в коммуналки, делили, меняли планировки. Теперь вместо квартиры писателя — три. Одна из них, 52-метровая двушка на 4 этаже, имеет тот же номер — 8 — и позиционируется как бывший кабинет Маскима Горького.



Фото: spb.cian.ru



Фото: spb.cian.ru



Фото: spb.cian.ru

В квартире потолки — 3,46 метра. Хотят за иторию 11,5 млн российских рублей рублей, по курсу Нацбанка — 366 тысяч белорусских рублей.



Парадный вход в доме. Фото: spb.cian.ru

В этом же доме продают и другие квартиры. Например за 140-метровые аппартаменты с похожим ремонтом, с двумя санузлами, хотят примерно вдвое больше.



так выглядит дом со двора. Фото: spb.cian.ru