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В Санкт-Петербурге на продажу выставили квартиру, в которой жил Максим Горький
В доме 23 по Кронверкскому проспекту писатель жил в период с 1914 по 1921 год, когда вернулся по амнистии, связанной с празднованием 300-летия дома Романовых. Сейчас в Петербурге на продажу выставлена квартира-кабинет писателя Максима Горького, объявление разместил
В 1914 году Алексей Максимович Пешков (настоящее имя писателя) жил на шестом этаже, а в декабре 1917 года переехал на 4-й этаж, в квартиру № 8. Дом с тех пор сильно изменился изнутри. Квартиры тут превращали в коммуналки, делили, меняли планировки. Теперь вместо квартиры писателя — три. Одна из них, 52-метровая двушка на 4 этаже, имеет тот же номер — 8 — и позиционируется как бывший кабинет Маскима Горького.
В квартире потолки — 3,46 метра. Хотят за иторию 11,5 млн российских рублей рублей, по курсу Нацбанка — 366 тысяч белорусских рублей.
В этом же доме продают и другие квартиры. Например за 140-метровые аппартаменты с похожим ремонтом, с двумя санузлами, хотят примерно вдвое больше.
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Несколько лет, с 1914 года, писатель обитал в доме 23 по Кронверкскому проспекту в Санкт-Петербурге.
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