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МЧС продаёт бывший секретный объект в Каменецком районе. Уже известна цена вопроса...
20.11.2018 13:02 — Разное | Виртуальный Брест
О бывшем секретном объекте не раз писалось в различных СМИ, туда любят
Контактное лицо Лихно Александр Иванович тел. +375293624505, стоимость 206 441,16 руб.
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О бывшем секретном объекте не раз писалось в различных СМИ, туда любят проникать искатели приключений. И вот, как стало известно порталу Виртуальный Брест, один из...
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