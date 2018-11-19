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Новый год без снега, сугробы в феврале. Какой будет погода нынешней зимой

20.11.2018 13:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Будет ли эта зима суровой и снежной? Белорусские, российские и американские синоптики и специалист по народным приметам рассказали, какой погоды ждать нынешней зимой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60783.php

Новый год без снега, сугробы в феврале. Какой будет погода нынешней зимой

Белгидромет: каким будет декабрь, станет ясно в конце ноября

Долгосрочный прогноз на сезон белорусские специалисты не составляют.

— Аномалии отклонений температуры воздуха и количество осадков на декабрь поступят в распоряжение специалистов Белгидромета в конце ноября. И можно будет предположительно оценить, каким будет декабрь 2018 года, — прокомментировали в Белгидромете.

Ранее в Белгидромете рассказали, что самой холодной за всю историю метеонаблюдений была зима 1939−1940 годов. Температура воздуха тогда опускалась до −42,2°С. Самая теплая зима для Беларуси была в 1989−1990 годах со средней температурой воздуха −0,1°С. В интервью агентству «Минск-Новости» специалисты сообщали, что средняя зимняя температура в Беларуси начиная с 1989 года увеличивается, а последние четыре года средняя температура зимой была на 1−2°С выше нормы.

Во второй половине зимы в Восточной Европе ожидают снегопады

Росгидромет сделал вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период 2018−2019 годов. Оправдываемость их прогнозов последние 18 лет колебалась в пределах 58−81%.

По этому прогнозу в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, температура в декабре и январе будет около нормы. А вот в феврале в Брянской области она, как прогнозируется, будет чуть выше климатической нормы.

Например, для Смоленска климатической нормой в декабре считается температура около -8°C ночью и около -4°C днем.

Однако перенести эти данные на территорию Беларуси нельзя. В Росгидромете ранее отмечали, что это методологически неправильно. Чтобы применить данные к Беларуси, российским экспертам нужно знать наши нормы и погодные процессы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60783.php

Новый год без снега, сугробы в феврале. Какой будет погода нынешней зимой

Тем не менее, этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская вспоминает, что раньше в Беларуси часто пользовались прогнозами погоды для Польши.

— Мы погоду в большинстве своем проверяли по Польше. Слушали польское радио и смотрели, какой прогноз дает Варшава.

Американская медиакомпания AccuWeather, которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру, уже сделала прогноз на зимний сезон 2018/2019.

Судя по нему, такого холода и снегопадов, как в прошлом году, в Восточной Европе не будет. При этом снегопады все же ожидаются во второй половине зимы.

Приметы говорят, что снега на Новый год не будет

Елена Довнар-Запольская говорит: если судить по приметам, то зима будет классической — не суровой.

— Покрова были хорошие, значит, пока снега не будет. Да и в целом зима не должна быть суровой, потому что в этом году было немного рябины. Есть еще такая примета: если к верху елки больше шишек, то это к морозу. А шишки были распределены по дереву, внизу они тоже были, значит, можно предположить, что зима будет обычная. Снегирь пока тоже не свистит, а это значит, что холодов не будет, — говорит она. — В большинстве своем для нас характерно, что морозы начинаются к Крещению, потом набирают силу, проходят — и в феврале это все дело начинает затухать. Но вспышки могут быть в марте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60783.php

Новый год без снега, сугробы в феврале. Какой будет погода нынешней зимой

Снега на Новый год, если верить приметам, тоже не будет. Это определяют по 4 ноября, дню Казанской иконы Божьей Матери.

— У всех восточных народов говорили так: что Казанская покажет, то и зима скажет. Казанская у нас была без снега, оказалась абсолютно спокойная осенняя погода с небольшим похолоданием. Иногда на этот день смотрели по старому стилю, а он выпадает на 18 ноября. И получается, что этот день тоже был такой же. 8 ноября был Дмитриев день, а он тоже был не снежный, значит, снега к Новому году не будет.

По словам Елены Довнар-Запольской, по некоторым дням в дальнейшем также можно спрогнозировать зиму. Например, 21 ноября будет Михайлов день. И если в этот день будет дождь и тепло, то 19 декабря, в день Николы зимнего, будет мороз.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60783.php

Новый год без снега, сугробы в феврале. Какой будет погода нынешней зимой

Первые три дня декабря также определяют прогноз погоды. По 1 декабря смотрят, какой будет зима, по 2 декабря — весна и сенокос, а 3 декабря — жниво. 9 декабря будет зимний Юрий. По этому дню также можно определить, каким будет декабрь.

7 декабря — Катерина. Есть такое выражение: «Прыйдзе Кацярына, будзе і пярына». Речь идет про снег. По этому дню смотрят, будет ли зима снежной.

— Есть еще хорошая белорусская пословица: «Калі ў снежні адкрытае вуха, то летам будзе горача і суха». И если в декабре погода «лагодная», не морозная, то ближайшее время мороза тоже не предвидится, — рассказывает Елена Довнар-Запольская.

 
Теги: Минск
 
 
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