Яблоки весом свыше 400 граммов выросли у жителя Барановичей

Крупные и красивые экземпляры плодов в редакцию «Нк» принес горожанин Николай Левшик.



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– Год нынче выдался на яблоки обильный, – рассказывает Николай Александрович. – Хотя лето было засушливым, урожай не подвел. Яблони сорта «синап» у меня на участке растут уже более 20 лет. В нынешнем году на них выросли, наверное, самые крупные экземпляры плодов – свыше 410 граммов.

По словам Николая Левшика, если правильно яблочки уложить на хранение, то они легко продержатся до августа следующего года.