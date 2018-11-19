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Яблоки весом свыше 400 граммов выросли у жителя Барановичей
20.11.2018 13:02 — Разное | Виртуальный Брест
Крупные и красивые экземпляры плодов в редакцию «Нк» принес горожанин Николай Левшик.
– Год нынче выдался на яблоки обильный, – рассказывает Николай Александрович. – Хотя лето было засушливым, урожай не подвел. Яблони сорта «синап» у меня на участке растут уже более 20 лет. В нынешнем году на них выросли, наверное, самые крупные экземпляры плодов – свыше 410 граммов.
По словам Николая Левшика, если правильно яблочки уложить на хранение, то они легко продержатся до августа следующего года.
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Крупные и красивые экземпляры плодов в редакцию «Нк» принес горожанин Николай Левшик. – Год нынче выдался на яблоки обильный, – рассказывает Николай...
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